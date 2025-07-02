Alışveriş yaparken depreme yakalandılar: Dışarıda oturanlar bile korkudan koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da meydana gelen depreme bazı vatandaşlar dışarda yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dışarda oturan bazı vatandaşların deprem anında koşarak uzaklaşmaya çalışması dikkat çekti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan depremlerin ardından bugün de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Orhangazi ilçesinde, depreme alışveriş esnasında yakalananlar, koşturarak dışarı kaçtı.

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Dün meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bugün de 4,3 şiddetinde sallandı. Sadece Gemlik ilçesinde değil, diğer il ve ilçelerden de deprem hissedildi.

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Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kasanın önünde bekleyen müşteriler, depremin meydana gelmesiyle, koşturarak dışarı çıktı. Deprem Yalova'da da hissedildi.

aw488936-02.jpgBursa Valiliği ise deprem sonrası şehirde bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de ilçede yapı stoğunun yüzde 48'inin riskli olduğunu bildirdi.

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