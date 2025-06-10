Alışverişte yeni dönem: Komisyon faturası vatandaşa kesildi

Bankalar kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki komisyon oranını artırdı. Ekstra maliye esnafla tüketiciyi karşı karşıya getirdi.

Bir mağazadan alışveriş yaptığınızda ya da bir restoranda yemek yediğinizde kartla ödeme yapmak istediğinizde karttan bir komisyon kesiliyor. Bazı bankalar bu komisyonu yüzde 4 seviyesine çıkardı. Bu durum hem esnaftan hem de tüketiciden tepki alıyor.

Haliyle bu durum esnafı etkilediği gibi tüketiciyi de etkiliyor. Esnaf komisyonlar artınca bu durumu fiyatlarına yansıtıyor. Tüketici de yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Show Haber’e konuşan esnaflar bu durumu mantıklı bulmuyor. Bazıları kmisyonun yüzde 3 bazıları da yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirtti. Bazı esnaflar kendi paralarını kendi hesaplarına aktarırken bile komisyon kesildiğini iddia etti.