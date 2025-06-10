Alışverişte yeni dönem: Komisyon faturası vatandaşa kesildi

Kaynak: Show TV
Alışverişte yeni dönem: Komisyon faturası vatandaşa kesildi

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde komisyon krizi yaşanıyor. Bankalar POS cihazlarındaki komisyon oranını yüzde 4’e kadar çıkarınca maliyet etiketlere yansıdı.

Bankalar kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki komisyon oranını artırdı. Ekstra maliye esnafla tüketiciyi karşı karşıya getirdi.

Bir mağazadan alışveriş yaptığınızda ya da bir restoranda yemek yediğinizde kartla ödeme yapmak istediğinizde karttan bir komisyon kesiliyor. Bazı bankalar bu komisyonu yüzde 4 seviyesine çıkardı. Bu durum hem esnaftan hem de tüketiciden tepki alıyor.

Haliyle bu durum esnafı etkilediği gibi tüketiciyi de etkiliyor. Esnaf komisyonlar artınca bu durumu fiyatlarına yansıtıyor. Tüketici de yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Show Haber’e konuşan esnaflar bu durumu mantıklı bulmuyor. Bazıları kmisyonun yüzde 3 bazıları da yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirtti. Bazı esnaflar kendi paralarını kendi hesaplarına aktarırken bile komisyon kesildiğini iddia etti.

Son Haberler
Üst geçidi kullanman yayaya otobüs çarptı
Üst geçidi kullanman yayaya otobüs çarptı
Maganda dehşeti! Gül vermek istedi reddedilince bıçak çekti
Maganda dehşeti! Gül vermek istedi reddedilince bıçak çekti
Güney Kore cari dengeyi kuramıyor
Güney Kore cari dengeyi kuramıyor
ABD'de kriz büyüyor: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a gönderildi
ABD'de kriz büyüyor: 700 deniz piyadesi Los Angeles'a gönderildi
Malezyalı bakandan erken seçim açıklaması
Malezyalı bakandan erken seçim açıklaması