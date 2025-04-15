Alitaşı Mahallesinde asfalt serimi başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 27 Mart'ta 6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın ve can kaybının yaşandığı Alitaşı Mahallesi'ne inceleme ziyaretinde bulunmuş ve mahalle halkına 15 Nisan'da asfalt serimine başlayacaklarının sözünü vermişti.

Verilen söz sonrası alt yapı çalışmaları tamamlanan Alitaşı Mahallesi'nde asfalt serim çalışmalarına geçildi.

Çalışmaları da yerinde inceleyen ve daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, "Bu mahallemiz 6 Şubat depremlerinde altyapısıyla, üstyapısıyla neredeyse tamamen yok olmuştu. Alt yapı çalışmalarını tamamladık ve bugün itibarıyla asfalt serimine başladık. 27 Mart'ta mahallemizi ziyaret ettiğimizde 15 Nisan'da asfaltlama çalışmalarına başlayacağımızı duyurmuştuk. Sözümüzü tuttuk. Kim ne derse desin, biz işimizin başındayız, halkımızın yanındayız. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir, halkın yanındadır. Günün sonunda kazanan Adıyaman olacak" diye konuştu.