Aliyev Gürcistan'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu sabah Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'nin daveti üzerine başkent Tiflis'e geldi.

Aliyev Gürcistan'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'nin daveti üzerine heyetiyle birlikte başkent Tiflis’e ziyarette bulundu. Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’nda Aliyev’i, Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili, Gürcistan'ın Bakü Büyükelçisi Zurab Pataridze ve Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev karşıladı.

Gürcistan tarafından yapılan açıklamada ziyaret çerçevesinde Aliyev ile Irakli Garibaşvili’nin yüz yüze görüşme yapacağı duyurulurken, görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

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