Aliyev ile Paşinyan Beyaz Saray'da barış anlaşması imzalayacak

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Beyaz Saray'da Aliyev ile Paşinyan'ı konuk edeceğini ifade etti.

Trump, açıklamasında, "Yarın (cuma) Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış buluşması için ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış mutabakatı imza törenine iştirak edecekler." ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen iki ülkenin uzun senelerdir savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı bitirmek için aylardır çaba harcadığını belirten Trump, "savaşı kendisinin sonlandırdığını" iddia etti.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın yüce halkları için doğru olanı yapan bu yürekli liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." değerlendirmesini yapan Trump, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ticari anlaşmalar imzalayacaklarını sözlerine ekledi.