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Aliyev Soçi'de Putin ile görüştü. Basın toplantısında dikkat çeken Ermenistan mesajı

İlham Aliyev ve Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Aliyev görüşmede, “Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için harekete geçme zamanı geldi” dedi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:55
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Aliyev Putin ile yaptığı görüşme sonrası Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme vaktinin geldiğini söyledi

Aliyev Soçi'de Putin ile görüştü. Basın toplantısında dikkat çeken Ermenistan mesajı
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlanması amacıyla Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek olan zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev ve Putin yaptıkları açıklamalarla Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimin sonlandırmanın ve ilişkilerin normalleşmesinin vaktinin geldiği vurgusu yaptı.

"TÜM ANLAŞMALARIN UYGULANMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Paşinyan'ın ardından Aliyev ile görüşen Putin, “Bu toplantının amacı anladığım kadarıyla 2020 ve 2021 yıllarında vardığımız tüm anlaşmaların uygulanmasını sağlamak. Rusya'nın ihtilafın çözümünde önemli bir rol oynadığını defalarca belirttiniz. Şimdi bile Rus Barış Gücü görevini yerine getiriyor. Bunun için size teşekkür ediyorum. Bugün elbette mevcut durumdan bahsetmek ve bugüne kadar çözüme kavuşturulamayan konulara çözüm aramak gerekiyor. Bu bağlamda ekonomik açıdan önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Başbakan yardımcılarının başkanlığında üçlü bir çalışma grubu oluşturduk. İki yıl önce bahsettiğimiz sorunları çözme konusunda yeterince ilerlediler. Bu konuda da ek bir ivmeye ihtiyaç var gibi görünüyor. Azerbaycan tarafının bu yönde oldukça aktif çalıştığını biliyorum. Görüşeceğimiz çok geniş bir gündemimiz mevcut” dedi.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ"

Daha önce gerçekleştirdikleri görüşmelerde geniş bir şekilde Rusya ile ikili ilişkileri ele aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, “Bugün gerçekleştirildiğimiz görüşmenin gündeminde bölgesel meseleler var. Karabağ sorununun çözülmesindeki çabalarınız için bir daha size teşekkür etmek istiyorum. 2 yıl önce imzaladığımız üçlü bildiri uzun süre devam eden ihtilafa son verdi. Artık Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için müzakere etme ve harekete geçme zamanı geldi” dedi.

"KARABAĞ SORUNU TARİHTE KALDI"

Putin'in Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorunlar konusundaki rolünü takdir ettiğini belirten Aliyev, “Biraz sonra yapılacak olan bugünkü üçlü toplantı ilk olmayacak. Sizin inisiyatifinizle bu tür toplantılar yapıldı ve bu normalleşme sürecine büyük bir ivme kazandırdı. Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için 5 ana ilke ortaya koydu. Bu ilkelere dayanarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşebileceğine inanıyoruz. Bütün bunlar uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Buna dayanarak normalleşmenin sağlanabileceğine inanıyorum. Karabağ sorunu tarihte kaldı, iki yıl önce çözüldü. Dolayısıyla bu bağlamda tartışılacak pratik bir şey yok ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi çok ciddi adımlar gerektiren bir formattır” dedi.
Aliyev, Putin ve Paşinyan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvede Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşması, devlet sınırını belirleme ve haritaların çizilmesi konuları başta olmak üzere güncel konuların ele alınması öngörülüyor. (İHA)

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