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Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TOGG için arayarak tebriklerini ilettiği ve bu araçtan kendisine de sipariş ettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:03
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Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu

Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
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AK Parti MYK toplantısı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda birçok önemli konu ele alınırken, konuşulan gündem maddeleri arasında cumartesi günü görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen yerli otomobil Togg fabrikası da vardı.

TOGG'A TALİP OLAN İLK DEVLET BAŞKANI OLDU

Toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de TOGG'u çok beğendiği ve satın almak için sipariş verdiği konuşuldu. Aliyev'in bu talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat ilettiği öğrenildi.

"TOGG'UN SATIŞINDA ÖNCELİK MİLLETİN"

TOGG'un satışında önceliğin millet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasiye ve siyaset dünyasına öncelik tanınmaması gerektiğini de belirtti. Öte yandan Erdoğan'ın çocuklara hediye olarak dağıttığı oyuncak arabalar da bundan sonra TOGG biçiminde olacak.

VEKİLLER SORUNLARINI BİZZAT ERDOĞAN'A İLETTİ

Toplantıda ayrıca milletvekilleri illerindeki sorunları, hükümetten beklentilerini doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Erdoğan, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleden taviz verilmemesi talimatını verirken, çiftçilerin mazot gibi gider kalemlerine ilişkin desteklere dair ek düzenlemeler yapılmasını istedi. Gündeme, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10 buçuk oranında tutmasına rağmen, özel bakanların daha yüksek faizlerle kredi vermesinin özellikle esnaf üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler vekillerce dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yolu ile büyüme stratejisinin önemine vurgu yaptığı ve yatırımcının esnafın önünün açılmasına dikkat çektiği öğrenildi. Erdoğan bakanlardan krediler konusunda çalışma yapılmasını istedi.

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