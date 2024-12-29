Aliyev'den çok konuşulacak sözler... Kazakistan'da uçağı kimin düşürdüğünü açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü. Putin, Aliyev'den Azerbaycan uçağının düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi.

NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. Azal, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını belirtilmişti. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını da doğrulamıştı.

Olaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüştü. Putin, Aliyev'den Azerbaycan uçağının düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.