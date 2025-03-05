Alizade ve Lvbel C5'in yeni şarkısına inceleme! Hem sözleri hem klibi tepki çekmişti

Düzenleme: Kaynak: tv100
Alizade ve Lvbel C5'in yeni şarkısına inceleme! Hem sözleri hem klibi tepki çekmişti

LvbelC5 ve Asya Alizade'nin ve Akdo'nun çıkardığı 'Kahpe' şarkısının hem sözleri hem de klibi müstehcen bulundu. Hav Hav Hav’dan sonra Kahpe de tepki çekti. Alizade ve Lvbel C5'in yeni şarkısı hakkında inceleme başlatıldı.

Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun ortak çalışarak çıkardığı 'Kahpe' adlı yeni şarkısı, sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Şarkının hem sözleri hem de klibiyle toplum ahlakına uygun olmadığından ötürü inceleme başlatıldı.

'Namusumu unuttum mahallede' gibi ifadeler ile klipteki müstehcen sahneler büyük tepki çekti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

TV100’de yer alan habere göre, Kahpe klibi hakkında inceleme başlatıldı.

LvbelC5’in 'Hav Hav Hav' şarkısı da eleştirilerin hedefi olmuş ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle CİMER’e şikâyet edilerek yayından kaldırılması istenmişti.

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