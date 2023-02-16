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Alkışlar Tekirdağlı kadınlara: Depremzedeler için battaniye, polar ve eşofman dikiyorlar

Tekirdağ'da halk eğitim kursiyeri kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için polar kumaştan günde 500 battaniye, 1000 eşofman üretiyor.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:09
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Alkışlar Tekirdağlı kadınlara

Alkışlar Tekirdağlı kadınlara: Depremzedeler için battaniye, polar ve eşofman dikiyorlar
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AA'da yer alan haberde, Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde 6 dikiş atölyesinde kursiyer kadınlar, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedeler için hazırladığı ürünler AFAD koordinasyonunda bölgeye ulaştırılıyor.

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, AA muhabirine kadınların her gün gönüllü olarak üretime devam ettiklerini söyledi.



Kadınlara tekstilcilerden kumaş desteği geldiğini ve üretimi belli bir seviyeye çıkardıklarını ifade eden Akman, "6 dikiş atölyemizin hepsinde kadınlar faaliyetlerini sürdürüyor. Ürün yoğunluğuna göre bir atölyemizi daha açmayı düşünüyoruz. Günlük üretimlerimiz artık hep aynı sayıda devam ediyor. İlk olarak elimizdeki kumaşlarla ne dikebiliyorsak onları diktik. Daha sonra sanayicilerimizin desteği geldi. Gelen kumaşlarla da battaniye, polar, eşofman dikmeye başladık." dedi.

Eğitmen Seda Çankaya da kadınların her gün diktiği ürün sayısının arttığını belirtti.



Kursiyerlerden Ayşen Yılmaz ise depremden dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Yılmaz, ellerinden dikiş yapmak geldiği için dikiş yaparak depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Gücümüz neye yetiyorsa biz de onu yaparak onların yaralarını sarmak istiyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bu kötü günler çabuk geçer."dedi.

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