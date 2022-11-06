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Alkol içtiği arkadaşları tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli’de beraber alkol alan arkadaşları tarafından tabancayla vurulan Ufuk Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 21:52
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Alkol içtiği arkadaşları tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Alkol içtiği arkadaşları tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
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Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K., beraber alkol aldığı arkadaşları tarafından bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu. Şüpheli şahıslar hızla olay yerinden uzaklaşırken U.K.’yı kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan U.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan polis ekipleri aynı gün içerisinde olayın şüphelisi olduğu öğrenilen M.K. ve T.Ş. isimli iki şahsı gözaltına aldı. Şahısların emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

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