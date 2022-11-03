﻿Alkol kilidi ve yüz tanıma sistemi!

Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak yaptığı son konuşmada Türkiye yüzyılı hedefinin aynı zamanda "Dijital Türkiye Yüzyılı" demek olduğunu söyledi.

Erdoğan, 24 Ocak 2019'da da Cumhurbaşkanlığı'nda "Dijital Dönüşüm Ofisi"nin kurulduğunu ve direkt şahsına bağlandığını duyurmuştu.

Erdoğan, dijital dönüşüm konusunda 21 Mart 2022'de "Gerçek şu ki dünya, dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru doludizgin gidiyor. Ülkelerin yöneticileri olarak bizlere düşen görev, kendi insanlarımızı, kendi gençlerimizi özellikle de bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, en güvenli, en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamaktır." dedi.

Erdoğan, Twitter'dan da "Önümüzdeki dönemde yapay zekânın her alanda öne çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir. Biz de 'Millî Teknoloji Hamlesi ve @DijitalTürkiye' adını verdiğimiz bu yeni süreçte, bilim ve teknolojinin sunduğu imkânları hedeflerimizle harmanlayarak Türkiye'yi büyük değişime hazırlayacağız" paylaşımında bulundu.

Erdoğan, 1 Kasım 2022 günü Polis Akademisi'ndeki konuşmasında ise dijital Türkiye hedefinin ilk uygulamalarından birini şöyle açıkladı:

"Güvenlik Acil Durum Merkezi'ni yapay zekâ ile güçlendiriyoruz. Plaka ve yüz tanıma gibi modern sistemlerden de yararlanarak, bu ülkede, hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı bir sistemi ülke geneline yaygınlaştıracağız."

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Bu arada Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar doğrultusunda, "2050 yılına kadar AB ülkelerinde trafik kazalarında ölümleri sıfıra indirme hedefi"ne uygun olarak, üretilecek tüm yeni araçlar için yeni zorunluluklar getirildi.

Yeni araçlarda, aracı bloke etme teknolojisine sahip alkolmetre, acil fren destekleme sistemi, arka koltuk emniyet kemeri uyarısı, akıllı hız sabitleyici, çapraz trafik algılamalı arka kamera, istem dışı veya yorgunluktan şerit değişikliğine karşı uyarıcı sistemlerin bulunması zorunlu olacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini artıran teknolojik yeniliklerin Temmuz ayından itibaren üretilen tüm yeni araçlarda zorunlu olacağını duyurdu.

"Alcolock" olarak adlandırılan sistemle, sürücünün aracını çalıştırmadan önce alkolmetreye üfleyerek kandaki alkol seviyesini ölçtürmek zorunda olacağı, 25 saniye içinde gelecek sonuçta alkol oranının izin verilenin üzerinde çıkması halinde sistemin motorun çalışmasına izin vermeyeceği bildirildi.

Veri merkezi olacak Alcolock cihazında sahtekârlığı önlemek için parmak izi tanıma, yüz algılama veya dijital fotoğraf teknolojilerinin kullanılacağı belirtildi.

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Türkiye'de de Resmi Gazete'de yayınlanan "alkol kilidi" ile ilgili yeni yönetmelikte de Avrupa Parlamentosu'nun kararı harfiyen yerine getirildi. Yönetmelikte yüz tanıma diye bir ifade yok ama Habertürk televizyonunun haberinde, alkol kilidi ile birlikte yüz tanıma ve parmak izi teknolojisinin de uygulanacağı bildirildi.

Sosyal medyada konu ile ilgili mesajların çoğunda ciddi endişeler ifade ediliyor...

Eray Hacıosmanoğlu: Çin'deki dijital diktatörlük sistemi olan Sosyal Kredi Sistemi Türkiye'ye mi geliyor? Tek dünya devleti!

Şuleriz: Burası Çin değil, dijital köleliğe hayır. Suç işleme potansiyeli yüksek milyonlarca yabancıyı ülkeye alıp "güvenlik için her tarafa kamera yerleştireceğiz" diyemezsiniz. Suçu önlemek istiyorsanız yabancıları gönderin, o kameraları da yolgeçen hanına dönen sınırlarımıza koyun.

Uzaylı Zekiye: Bu sistemle kayıp olduğunu bildirdikleri 122 bin Suriyeli ümmet kardeşlerini de bulurlar, iyi olur...

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Bana sorarsanız, alkol kilidi bahanesiyle yüz tanıma sistemini zorunlu kılmak, insanları kandırmaktır.

Hırsızları veya suçluları tanımak için yüz tanıma sistemine gerek yok ki... Devlet ihalelerinden alınan komisyonlara bakın yeter! Biz hırsızları, yüzünden tanıyoruz zaten...