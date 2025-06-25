Alkol masası kan gölüne döndü! Boğazından kesti, olay yerinden kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Yalova Çınarcık’ta iki arkadaş alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, C.E., yanında bulunan bıçakla arkadaşının boğazını keserek olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahattin Arman ile arkadaşı C.E. buluşarak Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonun alt kısmında, atıl şekilde bulunan dükkana girdi.

Burada alkol alan iki arkadaş, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, C.E., yanında bulunan bıçakla Arman'ın boğazını keserek olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Bahattin Arman'ın cansız bedeni Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw483716-01.jpg

aw483716-02.jpg

aw483716-03.jpg

Son Haberler
İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırmaya devam ediyor (25 Haziran 2025)
İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırmaya devam ediyor (25 Haziran 2025)
Bingöl’de demir tozu taşıyan TIR devrildi
Bingöl’de demir tozu taşıyan TIR devrildi
Çorum'daki yangınla ilgili son gelişme
Çorum'daki yangınla ilgili son gelişme
Suçluların korkulu rüyası bu kez masumiyeti ortaya çıkardı! Sevgililer Gününde karısını öldürmekle suçlanıyordu
Suçluların korkulu rüyası bu kez masumiyeti ortaya çıkardı! Sevgililer Gününde karısını öldürmekle suçlanıyordu
Üsküdar Belediyesi’nden jet yanıt geldi! Yüzde 700’lük ‘Emlak vergisi zammı’ iddiası büyük tepki çekmişti
Üsküdar Belediyesi’nden jet yanıt geldi!