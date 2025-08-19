Alkol masasından kurşun yağdırmaya

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Matbaacılar Sitesi’nde meydana gelen olayda; Z.V. ve dini nikahlı eşi Y.D. alkol almak için arkadaşlarının iş yerine gitti.

Burada belirli bir süre alkol aldıktan sonra Z.V. ve arkadaşlarının arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine dostları Z.V.’yi darp etti.

Daha sonra aracına binerek oradan ayrılmak isteyen Z.V. ve Y.D.’nin araçlarına kavga ettikleri kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Kaçmak istedikleri sırada Y.D., kullandığı 06 MNK 59 plakalı otomobille ilçeye bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda ilerleyen A.B. yönetimindeki 38 AHY 369 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis birimleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan A.B.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Ekipler, kavganın yaşandığı yerde ve kaza alanında inceleme yaparken, Z.V.’nin otomobiline ateş ettikten sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.