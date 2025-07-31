Alkol sonrası çifte felaket! Kalbi durdu, arkadaşı yoğun bakımda

Düzenleme: Kaynak: DHA

Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarında alkol aldıktan sonra fenalaşan iki arkadaştan biri yaşamını yitirdi, diğeri ise hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde, Porsuk Çayı kenarında içki içen Burak Can Burak Can Erikgenoğlu ile Hasan Hüseyin Kızılarslan fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Can Erikgenoğlu'nun kalbinin durduğu, Hasan Hüseyin Kızılarslan'ın durumunun ise ciddi olduğu belirlendi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erikgenoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Hüseyin Kızılarslan'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Alkol sonrası çifte felaket! Kalbi durdu, arkadaşı yoğun bakımda

Alkol sonrası çifte felaket! Kalbi durdu, arkadaşı yoğun bakımda

Alkol sonrası çifte felaket! Kalbi durdu, arkadaşı yoğun bakımda

Alkol sonrası çifte felaket! Kalbi durdu, arkadaşı yoğun bakımda

Alkol sonrası çifte felaket! Kalbi durdu, arkadaşı yoğun bakımda

Alkol sonrası çifte felaket! Kalbi durdu, arkadaşı yoğun bakımda

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