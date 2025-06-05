Alkol testinde sınırı aştı! Ünlü şarkıcının ehliyetine el konuldu

Bir dönem Model grubunun solistliğini üstlenen ünlü şarkıcı Fatma Turgut alkollü şekilde araç kullandığı gerekçesiyle hem idari para cezası uygulandı hem de 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü şarkıcı 28 Nisan gecesi Beşiktaş'ta gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durduruldu.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Turgut'un alkol ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya idari para cezası uygulandı. Ayrıca şarkıcının sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Konsere yetişmeye çalıştığını söyleyen şarkıcının, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunduğu belirtildi.

MAHKEME İTİRAZ ETTİ

Turgut'un para cezasının ve ehliyete el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.