Alkol yüzünden her yıl ne kada insan ölüyor

Yeşilay Dergisi, uzman görüşleri ile alkol bağımlılığının sebeplerini, etkilerini, korunma yöntemlerini ve alkolün sebep olduğu aile içi sorunlarını değerlendirdi. İşte ayrıntılar…

Alkol yüzünden her yıl ne kada insan ölüyor

ALKOL KULLANIMINI NE ETKİLER?

Alkolü deneme yaşının 8-10 yaşına kadar düştüğüne dikkat çeken uzmanlar, çoğu çocuk ve gencin ilk alkol kullanma deneyimini yılbaşı gecelerinde ailelerin “Dışarıda değil, evde denesin” ve “Artık erkek oldun, gel tadına bak” söylemleri ile gerçekleştirdiğini ifade ediyor. 12-17 yaş grubunun en sık alkole başlama yaşı olduğunu vurgulayan uzmanlar, kural koymak kadar kural koymanın erken yaşlarda olmasının da önemine dikkat çekiyor. Her yıl alkol kullanımı nedeniyle dünyada ortalama 3,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirten uzmanlar, erken yaşlarda başlayan alkol alışkanlığının bu bağımlılığın ağır düzeyde olmasına neden olduğunu kaydediyorlar.

Arkadaş ortamı, eğlence anlayışı ve bir gruba dâhil olma isteğinin alkol kullanımını tetiklediğini belirten uzmanlar, ailelerin bir kısmının çocuklarının evde onların gözetiminde alkol kullanmalarını, arkadaşları ile denetimsiz şekilde içki içmelerine tercih ettiklerini söyledi. Bu durumun son derece yanlış olduğu gibi, gelecekte çocukların aşırı alkollü içecekler kullanmalarına da yol açabileceğini bildiren psikologlar, alkolün başta ergenler olmak üzere hiç bir kimseye sunulmaması gerektiğin, bir çocuğun ne kadar erken alkol alırsa, sorunların gelişme ihtimalinin de o kadar yüksek olduğunu belirtiyorlar.

AİLE BÜYÜKLERİNİN İÇMELERİ…

12-17 yaş grubunun en sık alkole başlama yaşı olduğunu hatırlatan Psikiyatrist Dr. Ali Gök, erken yaşlarda başlayan alkol alışkanlığının bu bağımlılığın ağır düzeyde olmasına neden olduğunu bildirdi. Aile büyüklerinin ve akrabaların içme alışkanlıklarının kişilerin içme davranışlarını da etkilediğini söyleyen Dr. Ali Gök, “Alkol, madde ve sigaranın sağlıksız olduğunu, insanın sağlığını olumsuz etkilediğini, uzun vadede istenmeyen birçok hastalığa neden olacağı anlatılmalı” dedi. Gelenek ve töreleri alkolü onaylamayan toplumlarda alkol bağımlılığı oranının düşük olduğunu ifade eden Dr. Ali Gök, “Çocuğun yaşamında, bedensel ve ruhsal gelişiminde aile tartışılmayacak derecede önemlidir. Çocukların alkol kullanımından uzak tutulmasında aile belirleyicidir. Çocuğun aile ortamı, sosyal ve ruhsal gelişimi bağımlılık oluşumunda başat roldedir. Dolayısıyla çocuğun aile ile alkol kullanması, sonrasında kullanıma devam etmesini etkileyeceğinden dolayı yanlıştır” diye konuştu.

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