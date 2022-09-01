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Alkole yarın... Boşluğu siz doldurun

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 17:15
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Alkole bir zam daha

Alkole yarın... Boşluğu siz doldurun
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Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Türkiye eylül ayına da zamlarla girdi. Doğal gaz fiyatlarına konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam geldi. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 50 zam yapıldı.

Zam yağmurundan alkol de nasibini aldı. Geçtiğimi günlerde Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraba 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini "Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor. Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak. Beklenen zam oranı % 15/20 aralığı” ifadeleriyle duyurmuştu.

Bugün ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir alkol grubuna daha gelen zammı duyurdu. Bugün zam geldiğini açıklayan Dündar, “Bir #zam daha Jack danıel’s zamlı liste. #ZamGeldi pardon güncelleme etiket değiştirmek ten yoruldu artık esnaf kime ne satacağız bu fiyatlar la” ifadelerini kullandı.

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