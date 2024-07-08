Alkole bir zam daha. Fiyatı sarhoş edecek. Kara Temmuz çarptı

Üretici enflasyonundaki yükseliş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının da artmasına neden olarak tüketici fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Akaryakıttan, sigaraya ve alkole her şeyin fiyatının arttığı bu kara Temmuzda bir zam haberi daha geldi. Hükümet bütçe açığını kapatmanın yolunu zamlarla buldu.

Son dönemde sigara, alkol ve akaryakıt gibi ÖTV'ye tabi ürünlerde art arda zamların uygulanmasına yol açan bu durum, piyasada belirgin bir fiyat artışıyla sonuçlandı.

Son olarak alkollü içki ve sigara gibi ürünlere de yeni bir zam daha eklendiği ortaya çıktı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alternatif Alkol gurubuna zam geldi" ifadelerini kullandı.

SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

British American Tobacco (BAT) grubu, fiyatlara 5 ila 10 TL arasında artış yapılacağı açıklandı.

Açıklanan zam sonrası BAT grubunda bulunan sigaralardan en ucuzunun fiyatı 67 TL’ye, en pahalısı ise 79 TL’ye yükseldiği ortaya çıktı.

Açıklanan fiyat artışının bugünden (8 Temmuz Pazartesi günü) itibaren geçerli olacağı ifade edildi.