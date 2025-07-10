Alkole bugün de zam geldi! 70'lik rakının fiyatı cüzdan yakıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından ÖTV zammıyla, alkol ürünlerinde de yeni zamlar peş peşe geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı gurubuna zam geldiğini açıkladı.
Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir rakı grubuna yeni zamların yansıdığını belirtti.
Akşamcıları rakı değil zam çarpacak! Bu fiyatı verip içen parmakla gösterilir
MARKANIN 2023 YILININ HAZİRAN AYINDA Kİ FİYATLARI BÖYLEYDİ;
MARKANIN 2025 YILINDA GÜNCELLENEN YENİ FİYATLARI ŞÖYLE;
EFE GOLD
Efe Gold 300 cl: 7 bin 550 TL
Efe Gold 100 cl: Bin 725 TL
Efe Gold 70 cl: Bin 375 TL
Efe Gold 50 cl: Bin 095 TL
Efe Gold 35 cl: 795 TL
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Efe göbek 100 cl: 2 bin 75 lira
Efe göbek 70 cl: Bin 595 lira
Efe göbek 35 cl: 899 lira
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Sarı Zeybek yaş 50 cl: Bin 310 TL
Sarı Zeybek yaş 35 cl: 945 TL