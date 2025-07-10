Alkole bugün de zam geldi! 70'lik rakının fiyatı cüzdan yakıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alkole bugün de zam geldi! 70'lik rakının fiyatı cüzdan yakıyor

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından ÖTV artışıyla birlikte alkol ürünlerine gelen zamlar durmak bilmiyor. 2020 yılının Haziran ayında 539 TL'ye satılan 70'lik Efe Gold rakının fiyatı bugün gelen zamdan sonra bin 375 TL'den satılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından ÖTV zammıyla, alkol ürünlerinde de yeni zamlar peş peşe geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı gurubuna zam geldiğini açıkladı.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir rakı grubuna yeni zamların yansıdığını belirtti.

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MARKANIN 2023 YILININ HAZİRAN AYINDA Kİ FİYATLARI BÖYLEYDİ;

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MARKANIN 2025 YILINDA GÜNCELLENEN YENİ FİYATLARI ŞÖYLE;

EFE GOLD

Efe Gold 300 cl: 7 bin 550 TL

Efe Gold 100 cl: Bin 725 TL

Efe Gold 70 cl: Bin 375 TL

Efe Gold 50 cl: Bin 095 TL

Efe Gold 35 cl: 795 TL

EFE GÖBEK

Efe göbek 100 cl: 2 bin 75 lira

Efe göbek 70 cl: Bin 595 lira

Efe göbek 35 cl: 899 lira

ZEYBEK SARI

Sarı Zeybek yaş 50 cl: Bin 310 TL

Sarı Zeybek yaş 35 cl: 945 TL

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