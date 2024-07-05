Alkole büyük zam. İşte yeni fiyatlar

Türkiye'de alkollü içecek fiyatlarına gelen zamlar, ekonomik krizin göstergesi olaya devam ediyor.

Turhan Bozkurt, sosyal medya hesabından zamlı fiyat listesini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Zam zam zam… Enflasyon düşecek!”

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ta sosyal medya hesabından gelen zamları paylaştı.

Aybaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Rakı zammı 70’lik rakıya 150 TL zam geçişi oldu. Bana ne rakı içen düşünsün diyen varsa çaya da yüksek oranda zam geçişi oldu haberiniz olsun" ifadelerine yer verdi.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ÖTV zammı kapsamında nasibin alan alkole zam geldi.

RAKIYA DEV ZAM

Yeni rakı zammıyla beraber, 70'lik Mey Yeni Rakı'nın fiyatı 925 lira çıktı. Zam sonrası fiyatlar ise şu şekilde zamlandı:

- Yeni Rakı (1937) B.U. 35 CL 45°: 529 lira

- Yeni Rakı (1937) B.U. 50 CL 45°: 719 lira

- Yeni Rakı (1937) B.U. 70 CL 45°: 925 lira

- Yeni Rakı (1937) B.U. 100 CL 45°: 1.250 lira

Diğer rakı grupları da zamdan nasibi aldı.

OZAN BİNGÖL HESAPLAMIŞTI

Geçtiğimiz gün Vergi uzmanı Ozan Bingöl, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı sonrasında ÖTV zammı kapsamında rakıya gelen zammı hesaplayarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Dr. Ozan Bingöl, 70 cl rakıdaki ÖTV miktarının 334,72 liradan 399,96 liraya, KDV miktarının ise 116,50 liradan 142,21 liraya yükseldiğini açıkladı. Toplam vergi tutarı da böylece 451,22 liradan 542,17 liraya çıktı. Bingöl, sosyal medya hesabından, 70 cl rakının fiyatının liraya yükseldiğini paylaştı.



Ozan Bingöl’ün paylaşımı üzerine Özgür Aybaş, cevap vererek, şu ifadeleri kullandı: "70'lik rakıya 78 lira zam gelmiş oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte bu artış 90-100 lirayı bulur."

GÜNCEL ALKOL FİYALARI