Alkole dev zam. Artık tadına bile bakmak hayal olacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna daha yüzde 12 zam geldiğini duyurarak zamlı tarifeyi paylaştı.

Alkole dev zam. Artık tadına bile bakmak hayal olacak

Editör: Özlem KIRAL

Hükümet pembe tablo çizmek ve oy toplamak için maaşlara zam yapılacağını duyururken, vatandaşın alım gücü her geçen gün düşmeye devam ediyor.

Emekli, memur ve asgari ücretliye yapılacağı söylenen zam dedikodusu bile her ürünün fiyatını yükseltiyor.
1 kilo kıyma 300 TL, özel çekim kıymanın da kilosu 430 TL'ye çıktı. Beyaz peynirin kilosu 200 ila 300 TL arasında değişiyor. 30 adet yumurtanın fiyatı bile 80 TL'ye çıktı.

Akşamcılıktan yıllıkçılığa düştüğünü söyleyen bir vatandaş "Bırakın her akşam içmeyi yılda bir sefer bile içecek durumum yok. Tek yumurta 3 TL olur mu ya? Emekliye hükümet senelerdir zam yapmadı. Sadece enflasyon farkını verdi. Ekmek olmuş 6 TL. Elim titreyerek alıyorum. Bayramda gelen torunumun elimi öpmemesi için kaçacak dedik aradım. Çünkü ona harçlık verecek param bile yoktu" diyerek yaşatılanlara isyan etti.

Dolardaki önlemez yükseliş de ithal içkileri vurdu. Viskilere yüzde 12 oranında zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından, bir alkol grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, zam furyasının başladığını belirtti.

Dündar zamlı listeyi de paylaştı:

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