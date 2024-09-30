Alkole dev zam göründü Zam oranı ve tarihi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Alkole dev zam göründü Zam oranı ve tarihi belli oldu

Sigara fiyatlarının sonrasında alkollü içkilere de kallavi bir zam geliyor.

Sigara fiyatlarının sonrasında alkollü içkilere de kallavi bir zam geliyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ağır alkollü içki grubuna yüzde 5 yüzde 15 aralığında zam geleceğini açıkladı.

Vergisi en yüksek ürünler arsında bulunan alkollü içkilere bir zam gelmesi ve başta rakı, viski, votka fiyatları başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarının artması bekleniyor.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bu kez alkollü içeceklerin zamlanacağını duyurdu. Erol Dündar'ın açıklamasına göre zamlar Ekim'in ilk haftası yapılacak.

Alkollü içkilere yönelik en son zam 6 Temmuz'da yüzde 20-25 civarındaki olmuştu.

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