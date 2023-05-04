Alkole dev zam. Litrelik Yeni Rakı'nın fiyatı şok etti

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Önceden 595 TL'ye satılan 1 litrelik Yeni Rakı 649 TL'ye yükseldi. 1 litrelik JB marka viskinin fiyatı da 925 TL'den 975 TL'ye çıktı.

Alkole dev zam. Litrelik Yeni Rakı'nın fiyatı şok etti

Editör: Özlem KIRAL

Hayat pahalılığı vatandaşı perişan etmeye devam ediyor. Aynı yerden aynı marka ürünü hafta bitmeden zamlı şekilde almak vatandaşları çileden çıkarıyor.

Önceden kazandıkları parayla ay sonunu getirememekten yakınanlar şimdi ayın yarısını bile getiremiyor. Hele ev kiraları ve faturalar vatandaşlara adeta ölüm kederi yaptırmaya başladı.

Son zamlardan alkol de nasibini aldı. Önceden 595 TL'ye satılan 1 litrelik Yeni Rakı 649 TL'ye yükseldi. 1 litrelik JB marka viskinin fiyatı da 925 TL'den 975 TL'ye çıktı.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Ben geceleri 2 duble içiyorum. Satılan rakıdan içmeyi 6 seneden fazla oluyor. Evimde etilden üretip tüketiyorum. Ancak benim gibi milyonlarca kişinin içtiği rakı değil. Herhangi bir alkolün anason kokması, su katılınca beyazlaması onun rakı olduğu anlamına geliyor" dedi.

Aynı vatandaş "Beyazlamayı sağlayan anason yağıdır, belli bir alkol, su oranı geçilince (su ekleyince) anason çözünmez ve yağ molekülleri ışığı gözümüzün beyaz algılayacağı şekilde kırmaya başlar. Evde tarımsal kökenli alkole anason katarak yapılan içkinin adı "rakı" değil "anason aromalı alkol"dür. "Rakı" diyebilmek için mutlaka üzüm alkolü (suma) kullanılmalıdır" diye konuştu.

Ölümü alarak anason aromalı alkol içtiğini belirten vatandaş sözlerini şöyle tamamladı: "Etil alkolün litresi 120 TL'ye geliyor. Metil alkolün litresi 20 TL civarında. Adam para kazanmak için etil diye metil satıyor. O da ya kör ediyor ya da öldürüyor. Yaptığımız bir zevk vardı onu da bitirdiler."

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından, zammı: "Dediğimiz gibi #zam yağmuru devam ediyor mey diğer adı ile yeni rakıya da #ZamGeldi" diyerek duyurdu.
Zamdan önceki fiyatlar:

595.jpg

Zam yapıldıktan sonraki fiyatlar:

649.jpg

raki.jpg

alkolllll.jpg

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