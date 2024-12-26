Alkole zam yağmuru! Sigaraya da geliyor. TBYD Başkanı açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarlarının artırılmasının ardından ilk zam haberi de geldi.
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TBYD Başkanı Dündar, Mey grubuna ait ağır alkollü içki fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.
Dündar, zam miktarının yüzde 12,5 oranında olduğunu belirtti.
Mey grubunda oluşan yeni fiyatlar şu şekilde:
DİĞER GRUPLARA DA ZAM GELECEK
Tele1'den Egehan Erkün'e konuşan Dündar, "Zam yağmuru başladı. Zaten diğer gruplarda da zam peşinden gelecek. Bugün itibarıyla başladı ocak ayını beklemeyecek firmalar" dedi.
SİGARAYA DA ZAM YOLDA
Sigara zammına ilişkin beklentisini de açıklayan Erol Dündar, ocak ayından itibaren tüm gruplarda 5 ila 7 lira aralığında bir artış olabileceğini ifade etti.
Dündar, "Sigarada henüz bir şey yok. ÖTV'si henüz açıklanmadı. Sigaranın ÖTV'si muhtemelen yılbaşından sonrasına kalacaktır. 5 lira ila 7 lira arasında zam geçişi bekliyoruz" dedi.
Mey votka ve cin gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/7ttJ7g1wWr— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) December 26, 2024