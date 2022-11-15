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Alkollü araç kullanan Ruandalı siyasetçi milletvekilliğinden istifa etti

Alkollü araç kullanırken yakalanan Ruandalı siyasetçi Gamariel Mbonimana milletvekilliğinden istifa etti...

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:26
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Alkollü araç kullanan Ruandalı siyasetçi milletvekilliğinden istifa etti

Alkollü araç kullanan Ruandalı siyasetçi milletvekilliğinden istifa etti
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İstifası Meclis tarafından onaylanan Mbonimana, alkollü araç kullandığı için özür dileyerek, bundan sonra içki içmeyeceği açıklamasında bulundu.

İktidardaki Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ortaklarından Liberal Partinin milletvekili olan Mbonimana, alkollü araç kullandığının anlaşılması sonrası eleştirilere maruz kalmıştı.

Devlet Başkanı Paul Kagame, polislerin dokunulmazlığından ötürü milletvekiline müdahale etmemesini eleştirmiş, dokunulmazlığı olan kişilerin, başkalarının hayatını riske atma hakkına sahip olmadığını vurgulamıştı. (AA)

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