Alkollü bisiklet keyfi pahalıya mal oldu

Kaynak: İHA
Alkollü bisiklet keyfi pahalıya mal oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği trafik uygulamasında sıra dışı bir olay yaşandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği trafik uygulamasında sıra dışı bir olay yaşandı. E.A. isimli bir bisiklet sürücüsü, yapılan alkol testinde 1.20 promil alkollü çıktı.

Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanan sürücü, bisikletini sanayi bölgesinde kilitleyerek yoluna yaya devam etmek zorunda kaldı. Alkollü bir bisiklet sürücüsüne ceza kesilmesi vatandaşlar arasında hayrete hem de mizahi yorumlara neden oldu.

Emniyet yetkilileri, alkollü sürüşün sadece motorlu araçlar için değil, trafik güvenliğini tehlikeye atan her araç için risk taşıdığını belirtti.

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