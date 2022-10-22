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Alkollü e-scooter kullananlara para cezası

İzmir'de sadece 2022 yılında alkollü e-scooter kullanan 610 kişiye para cezası verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, e-scooter'ların kullanımı hakkında kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 23:53
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Alkollü e-scooter kullananlara para cezası

Alkollü e-scooter kullananlara para cezası
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Ulaşım araçlarından elektrikli scooter kullanımı gün geçtikçe artarken, denetimler de sıklaştırıldı. İzmir'de 2022 yılı boyunca alkollü e-scooter kullandığı tespit edilen 610 sürücüye cezai yaptırım uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, Karayolları Trafik Kanunu 66. maddesi gereğince scooter kurallarını ihlal eden kişilere 427 TL ceza kesildiğini dile getirdi.

SCOOTER KULLANIMINDA ÇOK SIK KURAL İHLALİ YAPILIYOR

e-Scooter'ın kullanım kuralları hakkında bilgi veren Özsagulu, "Bu araç sürücülerinin 15 yaşından küçük olmaması, aynı anda scooter üzerinde bir kişiden fazla olmaması gerekiyor. Bisiklet yolları varsa bu araçların muhakkak bisiklet yollarını kullanması gerekiyor. Bisiklet yolu haricindeki yollarda hız limiti 50 kilometrenin üzerinde olmamalı. Bunlar bizim en sık karşılaştığımız ihlaller.

Scooter sürücülerinin kişisel eşyalarını taşıyabilecekleri bir sırt çantasının dışında scooter'da yük taşımamaları gerekiyor. Bunların hepsi Karayolları Trafik Kanunu'na göre yasak kapsamındadır. Scooter'ların alkollü kullanımı da yasaktır. Bu kuralların tamamında cezai işlem tatbik edilebiliyor.

Scooter sürücülerimizden ricamız, yayalar için ayrılmış yerlerde kesinlikle bu araçları kullanmamalarıdır. Bu yönde yayalarımızdan da çok şikayet alıyoruz. Denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.

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ALKOLLÜ SCOOTER KULLANMAK YASAK

e-Scooter'ların mevzuata dahil olduğu yılın 2020 olduğunu belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özsagulu, şu ifadeleri kullandı:

"Scooter ve el scooter olarak tabir ettiğimiz elektrikli araçlar 2020 yılının son ayında yapılan düzenlemeyle mevzuatımıza dahil olup, kullanımı yasal hale gelmiştir. Yasal hale gelmesiyle birlikte sürücülerin uygulaması gereken kurallar gündeme gelmiştir.

Scooter saatte 25 kilometrelik hızı geçmeyen, elektrikli, aynı anda ayak tablasıyla beraber dikey direksiyon donanımına sahip araçlar olarak tanımlıyoruz.

2022 yılı içerisinde il merkezinde yapmış olduğumuz denetimlerde 610 scooter sürücüsüne alkollü olarak scooter sürdüğünü tespit ettiğimiz için gerekli yasal işlem tatbik edilmiştir. Denetimlerimiz devam ediyor.

Scooter bir kurallar bütünü içerisinde kullanılması için elimizden geleni yapmaktayız. Karayolları Trafik Kanunu 66. maddesi gereğince scooter kurallarını ihlal eden kişilere 427 TL'lik cezai yaptırım uygulanıyor."

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EHLİYET ZORUNLULUĞU YOK, YAŞ SINIRI VAR

e-Scooter kullanımı konusunda ehliyet şartının olmadığını aktaran Özsagulu, "Ehliyete tabi bir araç değildir ancak yaş sınırlaması bulunuyor. 15 yaşından küçüklerin kullanmaması gerekir. Bu durum bazı karışıklıklara da sebebiyet verebilir.

Bu tarz araçlar bazı firmaların adı altında kullanıldığı için, o firmaların farklı araç cinslerini kiralaması karışıklığa neden oluyor. Bu araçların bazıları ehliyete tabi araçlar.

Scooter ehliyet zorunluluğu yok ancak kiralanan araçlar içerisinde ehliyet zorunluluğu olan araçlar da var. Bu yönde vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum" diye konuştu. (DHA)

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