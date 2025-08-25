Alkollü gencin öfkesi kanlı bitti

Vaka, Sanayi Mahallesi 1252. Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki evde gerçekleşti. Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde gece yarısı çıkan aile tartışması hastanede sona erdi.

Alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki M.U., alkollü şekilde geldiği ikametinde babası Y.U. (59) ile kavga etmeye başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında M.U., babasını darp etti. Öfkesini kontrol edemeyen genç, daha sonra evde bulunan cam kaseyi kırarak kendi kolunu kesti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar neticesinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.U. ile darp edilen baba Y.U., ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde araştırma yaptı.