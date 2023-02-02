Alkollü içecek satışına kısıtlama. Resmi Gazete'de yayımlandı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı alkollü içki ticaretiyle ilgili yeni bir yönetmelik hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemede içkilerin satışıyla ilgili mevzuatta değişiklikler yapıldı.

Düzenlemeye göre 5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddelerde şu detaylar verildi:

5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

ÜRETİLMEYECEK VE İTHAL EDİLEMEYECEK

Bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Yönetmeliğin tam metni şöyle:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Süresi içerisinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenir. Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemez, üretilemez ve piyasaya arz edilemez.”

“Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR"

“MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili maddelerinde hüküm altına alınan idari yaptırımlar uygulanır. 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca adli yaptırımı gerektiren fiillerin işlenmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- 5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.

GEÇİCİ MADDE 14- Bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

BİR YÖNETMELİK DAHA DEĞİŞTİ

Bakanlık ayrıca “Alkol ve alkollü içki tesislerinin haiz olmaları gereken teknik şartlar, kurumları, işletilmeleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik”te de değişiklik yaptı.

Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrası şöyle değiştirildi:

“Alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane, imlahane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin işletme hakkının ya da şirket hisselerinin, üçüncü kişilere devredilebilmesi Kurum iznine tabidir. Bu amaçla yapılacak talep, devredecek için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde ve devralacak için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma intikal ettirilir. Talebin uygun görülmesi halinde üretim izni güncellenir.”