Alkollü içki kullanımına bağlı ölümler artıyor: Uzmanlar uyarıyor!

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Uzm. Dr. Ali Coşkun, özellikle gençler arasında yaygınlaşan aşırı alkol tüketiminin ciddi fizyolojik bozukluklara ve ölümlere yol açtığını belirterek, her bireyin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

ALKOL KAYNAKLI ÖLÜM NEDENLERİ

Dr. Coşkun’un açıklamalarına göre, alkol kaynaklı ölümler beş ana başlıkta toplanıyor:

1. AKUT ALKOL ZEHİRLENMESİ

- Kısa sürede yüksek miktarda alkol alımı (binge drinking) solunum ve dolaşım merkezlerini baskılayarak ölüme yol açabiliyor.

- Özellikle gençlerde bilinç kaybı, hipotermi ve koma gibi belirtilerle ani ölümler görülüyor.

2. KAZALAR VE TRAVMALAR

- Alkol, refleksleri yavaşlatıyor, yargı yetisini zayıflatıyor.

- Trafik kazaları, yüksekten düşme, boğulma gibi olaylar alkol etkisindeki bireylerde daha sık yaşanıyor.

3. ŞİDDET VE İNTİHAR

- Alkol, saldırganlığı ve dürtüsel davranışları artırıyor.

- Cinayet, tecavüz ve intihar girişimleri alkol etkisindeyken daha sık meydana geliyor.

4. KRONİK ALKOL KULLANIMI

- Karaciğer sirozu, pankreatit, kalp hastalıkları ve bağışıklık sistemi bozuklukları uzun vadede ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

5. SAHTE ALKOL (METANOL) ZEHİRLENMESİ

- Metanol içeren sahte içkiler, küçük miktarlarda bile körlük ve ölüme neden olabiliyor.

- Özellikle optik sinir ve beyin dokusunda geri dönüşü olmayan hasarlar bırakıyor.

TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇAĞRISI

Dr. Coşkun, alkolle mücadelede yalnızca devletin değil, toplumun tüm bireylerinin aktif rol alması gerektiğini belirtti:

- Ölçülü tüketim ve yasal düzenlemelere uyum teşvik edilmeli.

- Sahte içki üretimi ve satışıyla mücadele kararlılıkla sürdürülmeli.

- Acil durumlarda 112 aranmalı, bilinç kaybı veya solunum durması olan kişilere hızlı müdahale yapılmalı.

“HER BİREY SORUMLULUK ALMALI”

Uzm. Dr. Ali Coşkun’un çağrısı net: