Alkollü kadın sürücü ortalığı karıştırdı

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden 52 EC 450 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Miyase C. (22) isimli sürücünün tedirgin tavır ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri, sürücüye alkol metre ile ölçüm yaptı. Yapılan kontrolde kadın sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi ve kadın sürücü cezai işlemler için araçtan indirildi.

Ceza kesileceğini öğrenen Miyase C., yakalanmadan önce kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diye uyaran bir başka sürücüyü polis memuruna ihbar etti. Sürücünün kendisine, "Bu şekilde araba kullanmayın. Ben düzgünce kullanabiliyorum aracımı, siz dikkat edin ben dikkat edeyim hiçbir sorun yaşamayacağız" diyen Miyase C., "Adam bana diyor ki, ‘Sen alkollüsün, ben seni şikayet edeceğim.

Bu şekilde araç kullanamazsın.’ Bu magandalık ne ya, Türkiye’de yaşıyoruz biz" diyerek uyaran sürücüyü maganda diye ihbar etti.