Alkollü kadın terminali birbirine kattı

Kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın güvenliğe saldırınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O anlar terminaldeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İddiaya göre, alkol etkisinde bulunduğu belirtilen H.G. isimli kadın terminalin batı 2 kapısında güvenlik görevlilerine, "Valizim kayboldu. Valizimi bulun!" diye bağırmaya başladı.

Görevliler daha ne olduğunu anlamadan hakaret etmeye başlayan H.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın güvenlik personeli F.Y.’ye saldırınca iki kadın yere düştü.

Yerde güvenlik görevlisi F.Y.’nin saçlarına tutunan H.G., kadın güvenliğin başından bir tutam saç kopardı.

İhbar üzerine batı 2 kapısına gelen terminal noktasındaki görevli polis memurları, hakaretler yağdıran kadını ellerinden kelepçeleyip güvenlik noktasına götürdü.

Burada da kendisini yere bırakan H.G.’yi kontrol etmek mümkün olmayınca olay yerine takviye polis çağrıldı.

Kadın polis memurları tarafından ikna edilen H.G., hastaneden alınan doktor raporunun ardından Demirtaş Polis Merkezi’ne götürülerek hakkında işlem yapıldı.

Darp edilen F.Y.’nin ilk tedavisi terminal sağlık personeli tarafından gerçekleştirildi.

Güvenlik görevlisi F.Y.’nin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Öte yandan yaşanan gerginlik, terminaldeki güvenlik kameraları tarafından da anbean görüntülendi.