Alkollü kaza yaptı Hayvan mıyım? diye isyan etti

Olay Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Serhan T. otomobiliyle trafiğe çıktı.

Cumhuriyet Caddesine girdiğinde alkolün de etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybeden Serhan T. orta refüje çıktı. Araç orta refüjde asılı kalırken, kazayı gören çevredeki insanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kazaya müdahale ederken, aracıyla çıkıp gitmek isteyen sürücüyü aracına bindirerek muhafaza altına aldı.

Burada alkolmetre ile alkol kontrolü yapılan sürücü 2.83 promil alkollü çıkarken, araçtan inen sürücü çevrede kendisini izleyen vatandaşlara laf atıp tartışma başlattı. Vatandaşlarla alkollü sürücünün münakaşası polis ekiplerinin müdahalesiyle engellenirken, hukuki işlemler gereği gözaltına alınan sürücü olay yerine gelen Asayiş Şubesi görevlilerince gözaltına alındı.

Polis aracına götürülen sürücü burada polis aracının arkasındaki kafese bindirileceğini anlayınca polis memurlarına, "Ne yapıyorsun? Hayvan mıyım ben?" diyerek reaksiyon gösterdi. Şahsın aşırı alkollü olması nedeniyle polis memurları şahsa yardımcı olmak için koltuğa oturtmak istedi. Koltuğu da beğenmeyen alkollü sürücü bu kez de kendisini kayda alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Muhabirin, "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna "Sana ne oğlum, sana ne. Sen benim dert ortağım mısın?" dedi. Sürücü ikna edilerek polis aracına bindirildikten sonra sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hakkında hukuki işlem başlatılan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.