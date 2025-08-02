Alkollü sürücü 2 kız kardeşi ölüme götürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aynı araçta bulunan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Sürücünün 1.06 promil alkollü olduğu öğrenilirken, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

2 genci ölüme götüren korkunç kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Tuğba Akpınar idaresindeki otomobil ile 22 yaşındaki İsmail S. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

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Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Tuğba Akpınar ile 28 yaşındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan iki kardeşin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İsmail S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail S.'nin yapılan kontrollerinde 1.06 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Feci kaza anı ise çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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