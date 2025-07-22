Alkollü sürücü çarpıp kaçtı: Kıskıvrak yakalandı!

Kaza, Antalya Manavgat ilçesi Side-Kemer Köprülü Kavşağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya istikametinden Alanya yönüne giden Velat B. idaresindeki HSK RG 221 plakalı Land Rover'a, aynı yönde seyir halinde olan Onur K.'nin kullandığı 07 FAH 77 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. İddiaya göre Onur K., çarpmanın ardından durmayarak kaçtı.

Velat B., çarpan aracı yaklaşık 1 kilometre takip etti. Bir başka sürücünün de yardımıyla kaçan araç durduruldu. Araçlarını yol ortasında bırakan sürücüler tartışmaya başladı, kısa sürede kavgaya dönen olayda taraflar birbirlerinin kıyafetlerini yırttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur K.'nin 1.83 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirlendi. Sürücüye 11 bin 622 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Aracı ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.