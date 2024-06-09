Alkollü sürücü ceza yiyince ‘Hayırlı olsun’ dedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uygulamada çevirdiği sürücüye alkol testi yaptı. Sürücüde 1.40 promil alkol çıkması sonrası ceza verildi. Alkollü sürücü “İyi, hayırlı olsun” diyerek tepki gösterdi. Sürücü, ceza tutanağına imza atarken de "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bir şeyler satıyor, onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz" şeklinde konuştu.

'DAHA NİYE KARAKOLA GİDİYORUM'

Daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz olan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceğini öğrenince de "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın, daha niye karakola gidiyorum" diyerek direndi. Güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürülen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce 6 ay süreyle alınan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.