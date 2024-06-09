Alkollü sürücü ceza yiyince ‘Hayırlı olsun’ dedi

Kaynak: DHA
Alkollü sürücü ceza yiyince ‘Hayırlı olsun’ dedi

Bursa’da polis ekipleri yolda çevirdikleri aracın sürücüsüne alkollü olduğu gerekçesiyle ceza verdi. Alkollü sürücü cezaya “İyi, hayırlı olsun" diyerek tepki gösterdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uygulamada çevirdiği sürücüye alkol testi yaptı. Sürücüde 1.40 promil alkol çıkması sonrası ceza verildi. Alkollü sürücü “İyi, hayırlı olsun” diyerek tepki gösterdi. Sürücü, ceza tutanağına imza atarken de "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bir şeyler satıyor, onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz" şeklinde konuştu.

'DAHA NİYE KARAKOLA GİDİYORUM'

Daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz olan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceğini öğrenince de "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın, daha niye karakola gidiyorum" diyerek direndi. Güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürülen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce 6 ay süreyle alınan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.

Son Haberler
İsrail’de savaş karşıtı gösteride 4 gözaltı Dünya
İsrail’de savaş karşıtı gösteride 4 gözaltı
Hac Kimlere Farzdır? 10 soruda Hac ile ilgili merak edilenler Gündem
Hac Kimlere Farzdır? 10 soruda Hac ile ilgili merak edilenler
Tezmaksan Sivaslı robotlarla ihracatını artıracak Ekonomi
Tezmaksan Sivaslı robotlarla ihracatını artıracak
Göztepe Süper Lig'in golcüsünü transfer ediyor Spor
Göztepe Süper Lig'in golcüsünü transfer ediyor
Kıyıya vuran köpek balığını kuyruğundan tutup denize attı Dünya
Kıyıya vuran köpek balığını kuyruğundan tutup denize attı
Rusya Ukrayna Savaşında bir ilk Dünya
Rusya Ukrayna Savaşında bir ilk
Hakan Fidan Hamas lideri ile buluştu Dünya
Hakan Fidan Hamas lideri ile buluştu