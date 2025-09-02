Alkollü sürücü ehliyetini kaptırdığı polisi tebrik etti

İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Şifa ışıklar bölgesinde gece yarısı alkol kontrolü gerçekleştirdi. Kontrole takılan bir otomobil çevirmede ‘dur’ ikazına aldırmayarak kaçmaya başladı.

Takibi sürdüren Trafik Polisi timi, kaçan aracı Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde durdurdu. Şoför E.K.’nin 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü E.K.’nin 6 ay süreliğine ehliyetine el konuldu. Ayrıca E.K.’ye alkollü araç kullanmaktan ve ‘dur’ uyarısına uymamaktan idari para cezası verildi.

Basın mensubuna konuşan sürücü E.K., "6 senedir düzenli şekilde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimi alan bu trafikçi ağabeylere helal olsun diyorum. İlk cezamı aldım, devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.