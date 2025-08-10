Alkollü sürücü kamyonete çarptı

Kaynak: İHA
İstanbul Bayrampaşa'da sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Metris Esenler Bağlantı Yolu’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fatih A. tarafından yakıtı bitince emniyet şeridine park edilen kamyonete, aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Emir Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak yol kenarında bekleyen Fatih A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Muhammed Emir Ö. araç içinde sıkışırken, araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Muhammed Emir Ö.’yi bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Muhammed Emir Ö.’nün alkollü araç kullandığı anlaşıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

