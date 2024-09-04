Alkollü sürücü önündeki motosiklete arkadan çarptı. 1 ölü

Gece saatlerinde Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda, Y.E.’nin kontrolündeki 34 NE 330 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen D.P.’nin yönetimindeki 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan hızla çarptı.
Yaşanan kazada, motosikletteki Derya Miyanyedi yaşamını yitirdi. Sürücü D.P. ile otomobildeki 19 yaşındaki M.E.E. hafif yaralandı. Miyanyedi'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, otomobil sürücüsü Y.E.'nin 1,29 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.