Alkollü sürücü önündeki motosiklete arkadan çarptı. 1 ölü

Kaynak: DHA
Alkollü sürücü önündeki motosiklete arkadan çarptı. 1 ölü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünde bulunan otomobil önündeki motosiklete arkadan çarptı. Yaşanan kazada 48 yaşındaki Derya Miyanyedi yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda, Y.E.’nin kontrolündeki 34 NE 330 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen D.P.’nin yönetimindeki 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan hızla çarptı.

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Yaşanan kazada, motosikletteki Derya Miyanyedi yaşamını yitirdi. Sürücü D.P. ile otomobildeki 19 yaşındaki M.E.E. hafif yaralandı. Miyanyedi'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

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Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, otomobil sürücüsü Y.E.'nin 1,29 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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