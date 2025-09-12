Alkollü sürücü orta refüje çıktı Ehliyeti 2044’e kadar yok

Haber: Mahmut ŞEN YENİÇAĞ /AKSARAY

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Engincan Y. (30) yönetimindeki 50 AEG 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle aracın lastikleri patladı, otomobil hareket kabiliyetini kaybetti ve otomobil de maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye alkolmetre üfletmek istedi. Ancak sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti ve kimliğini ibraz etmedi. Daha sonra Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin, daha önce alkollü araç kullanmaktan 2040 yılına kadar alındığı, bu kazayla birlikte ehliyet ceza süresinin 2044 yılına kadar uzatıldığı tespit edildi.

Asayiş ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden otoparka çekildi.