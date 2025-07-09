Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücü, tartıştığı motosiklet sürücüsünü aracıyla kovaladı.

Önce motosiklete çarpan alkollü sürücü, daha sonra bir otomobil ile iki hafif ticari araca çarparak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde seyir halinde olan alkollü sürücü 09 JE 630 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde, 16 AYM 494 plakalı motosiklet sürücüsü ile tartıştı.

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Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü aracıyla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde önce motosiklete çarpan sürücü, daha sonra sırasıyla 16 NEY 25 plakalı otomobile, 16 KBH 08 ve 16 KET 08 plakalı hafif ticari araca çarparak kaçtı. Ön plakasını da düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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