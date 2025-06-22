Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına döndürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına döndürdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı SUV tarzı araç kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı SUV tarzı araç kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti. Aydınlatma direği, ağaç ve tabelanın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olan A.K. (61) idaresindeki 54 LG 281 plakalı SUV tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direği, ağaç ve bilgilendirme tabelasını devirdikten sonra karşı şeride geçti. Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına döndürdü

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına döndürdü

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına döndürdü

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına döndürdü

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına döndürdü

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