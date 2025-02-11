Alkollü sürücü, otomobili bırakıp bavuluyla gitti

Kaynak: DHA
Alkollü sürücü, otomobili bırakıp bavuluyla gitti

Bursa'da denetim yapan polis ekipleri alkollü olduğunu söyleyip alkolmetreyi üflemeyen Şuayip G., eşyalarıyla bavulunu alıp otomobili de alıp bölgeden uzaklaştı. Sürücüye, alkolmetreye üflemediği için 26 bin 550 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada şüphe üzerine 57 AC 414 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtan inip alkollü olduğunu itiraf eden Şuayip G., polis ekiplerinin alkol testi yapmak üzere kendisine uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

​​​​​​​

Daha sonra aracına yönelen Şuayip G., bagajdan bavul çıkardı. Kişisel eşyalarını bavula koyan Şuayip G., bölgeden uzaklaştı.

​​​​​​​

Sürücü Şuayip G.'ya "Alkolmetreye üflememe" suçundan 26 bin 550 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Alkollü sürücü, otomobili bırakıp bavuluyla gitti

Alkollü sürücü, otomobili bırakıp bavuluyla gitti

Alkollü sürücü, otomobili bırakıp bavuluyla gitti

Son Haberler
Trabzonspor’un galibiyet şifresinde bir oyuncu var: Kırılma anlarında büyük rol oynadı
Trabzonspor’un galibiyet şifresinde bir oyuncu var: Kırılma anlarında büyük rol oynadı
Baş ağrısı rakamları kırmızı alarm veriyor! Çağın sorununa şifalar
Baş ağrısı rakamları kırmızı alarm veriyor! Çağın sorununa şifalar
Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Malezya ile 11 anlaşma
Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Malezya ile 11 anlaşma
Dağ başında tilki beslediler
Dağ başında tilki beslediler
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Powell'da