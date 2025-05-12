Alkollü sürücü otomobilini yaktı

Kaynak: DHA
Alkollü sürücü otomobilini yaktı

Adıyaman'da bir kişi alkolün etkisi ile aracını yaktı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, alkollü sürücünün yaktığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert D.'ye ait 27 P 1643 plakalı otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler içinde kalan otomobil 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mert D., otomobilini yaktığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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