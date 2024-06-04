Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, Ecza Sokak'ta sakinleri alarma geçirdi. İddialara göre, 34 DAY 986 plakalı aracın alkollü sürücüsü, kontrolsüz bir şekilde ters istikametten girerek sokakta hızını artırdı ve direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Kontrolden çıkan araç, ilk olarak bir lüks otomobile çarparak hasara yol açtı ve ardından bir ağaca, yaya ve motosiklete çarpışıyla trajik bir zincirleme kazaya sebep oldu. Olayın ardından hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri, yangın söndürme ve acil sağlık ekipleri, güvenlik tedbirleri alarak yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılar, yapılan ilk yardımın ardından derhal hastaneye sevk edildi. Bu esnada, kazaya karışan sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterirken, yanındaki şahıs ile birlikte polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kırmızı otomobilin hızla girdiği sokakta kontrolden çıkarak önce park halindeki araca, sonra ağaca ve nihayetinde bir motosiklete çarptığı net bir şekilde gözlemlendi. Kazada, park halindeki araç, kazaya karışan otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldiği rapor edildi.