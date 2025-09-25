Alkollü sürücü taklalar atarak tarlaya uçtu

Kaza, Adapazarı-Mudurnu D-140 Karayolu Bedilkadirbey kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 0.53 promil alkollü olduğu tespit edilen E.D. yönetimindeki 54 DG 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yoldan çıktı. Defalarca takla atan otomobil, araziye uçtu. O sırada yoldan geçen iki genç, kazayı fark ederek ışıklarıyla bölgeye koştu.

Araç içinde kanlar içinde kalan bir yaralıya ulaşan gençler, başka yaralı olup olmadığını kontrol ettikleri sırada, metrelerce ileride yerde yatan ikinci kişiyi de gördü. Bir yandan yaralılara yardım etmeye çalışan gençler, öte yandan yaşananları görüntüledi. Kameraya yansıyan anlarda, araçtaki yaralının, "En son 4 kişiydik" sözleri dikkat çekti. Bu ifade üzerine ekipler bölgede üçüncü bir yaralı olasılığına karşı geniş kapsamlı arama yaptı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü E.D. ile yanında yolcu olarak bulunan F.Ç., ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.