Alkollü sürücü tramvay yoluna girip direğe çarptı

Kaynak: DHA
Alkollü sürücü tramvay yoluna girip direğe çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarptı.

Kazada iki kişi yaralanırken, tramvay seferleri yaklaşık bir saat süreyle aksadı.

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KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 23.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, M.K. yönetimindeki 41 AYL 510 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna çıktı ve bir elektrik direğine çarptı.

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2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.K. ile D.N.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAMVAY SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık bir saat boyunca tek yönlü olarak durduruldu. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Yapılan kontrollerde sürücü M.K.’nın 1,05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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