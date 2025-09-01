Alkollü sürücü yine kaza yaptı! Ehliyeti 5 yıl iptal edildi

HABER / FOTO / MAHMUT ŞEN / YENİÇAĞ - AKSARAY

Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrollerde yüksek promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

KAZA ANI

Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk Bulvarı Lalezar Konutları önünde yaşandı. 34 JVY 74 plakalı Citroen marka otomobiliyle seyir halinde olan Ezgi E. (30), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 68 AD 799 plakalı Wolkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

1.10 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Ezgi E.’nin yapılan alkol testinde 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİ 5 YIL İPTAL EDİLDİ

Yapılan incelemelerde sürücünün daha önce üç kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine geçici sürelerle el konulduğu belirlendi. Bu kez ise kanuni prosedür gereği sürücünün ehliyeti 5 yıl süreyle iptal edildi.

TRAFİK CEZASI VE ARAÇ ÇEKİLDİ

Kazanın ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücüye idari para cezası uygulanırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, vatandaşlar alkollü sürücülere tepki göstererek trafikte daha sıkı denetim yapılmasını istedi.