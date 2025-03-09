Alkollü sürücüden tepki: Amerikan polisi misiniz?

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa İnegöl'de polis ekiplerinin uygulamasından kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün yakalandığı andaki tepkilere kameraya yansıdı.

Direnmesi nedeni ile etkisiz hale getirilen sürücü, polis ekiplerine "Amerikan polisi misiniz" diyerek tepki gösterdi.


İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması yaptı. Uygulamada yavaşlayan bir sürücü, aniden hızlanarak oradan kaçmaya başladı. Ekipler, hızla kaçan 16 BCC 152 plakalı otomobilin peşine düştü. 10 kilometrelik kovalamaca sonucu araç, önü kesilerek durduruldu.

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AMERAKAN POLİSİ MİSİNİZ?

Polise direnen sürücü Ömer K.(45), etkisiz hale getirildi. Direnmesi sonucu etkisiz hale getirilen sürücü, polis ekiplerine "Amerikan polisi misiniz" diye sitem etti. Yapılan alkol testinde 3.50 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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"OTOPARK PARASI ÖDETMEYİN"

Alkol testi yapılan sürücü polis ekiplerine, "Bir de otopark parası ödetmeyin. 60 bin TL ceza ödedim ben 2-3 ay içinde. Dursun arabam burada. Çekici neden burada para kazansın. Param yok abi" dedi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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